Biathlon, startlist 15 km Individuale Anterselva: orario, programma, tv, pettorali di partenza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Biathlon domani, giovedì 21 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Italia: ad Anterselva scatterà la settima tappa del circuito maggiore, con la 15 km Individuale femminile. Cinque le azzurre in gara, ovvero Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier e Michela Carrara. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, RaiPlay ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con l’orario della 15 km Individuale femminile della Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon ad Anterselva ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ildomani, giovedì 21 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Italia: adscatterà la settima tappa del circuito maggiore, con la 15 kmfemminile. Cinque le azzurre in gara, ovvero Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier e Michela Carrara. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, RaiPlay ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilcompleto con l’della 15 kmfemminile della Coppa del Mondo 2020-2021 diad...

infoitsport : Biathlon, startlist mass start femminile Oberhof: orario, programma, tv, streaming, pettorali - infoitsport : Biathlon, startlist mass start maschile Oberhof: orario, programma, tv, streaming, pettorali - neveitaliasport : RT @neveitalia: La Startlist della Sprint femminile di Oberhof: Wierer nel secondo gruppo, rientro in Coppa del Mondo per Sanfilippo #biath… - neveitalia : La Startlist della Sprint femminile di Oberhof: Wierer nel secondo gruppo, rientro in Coppa del Mondo per Sanfilipp… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon startlist Biathlon, startlist mass start maschile Oberhof: orario, programma, tv, streaming, pettorali OA Sport Biathlon, startlist 15 km Individuale Anterselva: orario, programma, tv, pettorali di partenza

Il biathlon domani, giovedì 21 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Italia: ad Anterselva scatterà la settima tappa del circuito maggiore, con la 15 km individuale femminile. Cinq ...

Biathlon, individuale femminile Anterselva 2021: start list, pettorali e italiane in gara

Biathlon, la start list completa dell'individuale femminile 15 km di Anterselva 2021: pettorali e azzurre in gara, presenti Vittozzi e Wierer ...

Il biathlon domani, giovedì 21 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Italia: ad Anterselva scatterà la settima tappa del circuito maggiore, con la 15 km individuale femminile. Cinq ...Biathlon, la start list completa dell'individuale femminile 15 km di Anterselva 2021: pettorali e azzurre in gara, presenti Vittozzi e Wierer ...