Anticipazioni Tempesta d’Amore martedì 26 gennaio 2021

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)26– Bela non vuole più sposare Lucy: Bela rivela a Lucy che non vuole più sposarla. Il motivo? Non crede che il suo amore sia sincero e di conseguenza pensa bene di scaricarla. Lucy è sollevata dalla sua decisione ma finge delusione. La sua reazione manda in crisi Bela che non sa più cosa pensare, ma basta una parola di Paul per cambiare le cose e spingere il giovane a convincersi di aver fatto bene a lasciarla. L'articolo News Programmi Tv.