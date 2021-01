Anticipazioni Tempesta d’Amore lunedì 25 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)25– I dubbi di Lucy: Lucy non sente lo stesso trasporto per Bela e di conseguenza inizia ad avere dei dubbi sul suo imminente matrimonio. Bela si accorge che c’è qualcosa che non va e teme che si tratti di Paul. In effetti Lucy nutre ancora un solido sentimento per l’amato della sua compianta sorella e di conseguenza teme che questo matrimonio possa compromettere il suo rapporto con Paul. L'articolo News Programmi Tv.