Un posto al sole: ANNAMARIA MALIPIERO è Lidia Arena, la madre di Leonardo (Di martedì 19 gennaio 2021) È ormai da diversi mesi che vi stiamo anticipando l'ingresso a Un posto al sole di un nuovo personaggio interpretato da un volto iconico del passato daytime Mediaset. È giunto il momento di segnalare di chi si tratta: a giorni ritroveremo in onda la popolarissima attrice ANNAMARIA MALIPIERO, indimenticata protagonista delle soap Vivere e Centovetrine. A Upas, la MALIPIERO interpreterà Lidia Arena, come lei stessa ha rivelato in una recentissima intervista rilasciata al periodico Telesette: Lidia Arena è un bel personaggio, completamente diverso da quelli che ho fatto finora. È una donna forte, molto sensibile, legatissima a questo figlio un po' problematico…

