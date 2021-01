“Ti sento”, Pierluigi Diaco: il nuovo programma provocatorio. Primo ospite Roberto Mancini (Di martedì 19 gennaio 2021) Arriva stasera l’originale e provocatoria proposta televisiva condotta da Pierluigi Diaco, in onda su Rai2, dal 19 gennaio alle 23.15: “Ti sento”. ospite della prima puntata sarà il CT della nazionale Roberto Mancini. Il “focus” del programma sarà il suono, in tutte le sue possibili manifestazioni e sfumature. Per tornare ad ascoltare davvero e rivivere squarci di memoria personale e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 19 gennaio 2021) Arriva stasera l’originale e provocatoria proposta televisiva condotta da, in onda su Rai2, dal 19 gennaio alle 23.15: “Ti”.della prima puntata sarà il CT della nazionale. Il “focus” delsarà il suono, in tutte le sue possibili manifestazioni e sfumature. Per tornare ad ascoltare davvero e rivivere squarci di memoria personale e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

