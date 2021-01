Serena Rossi | vita privata | biografia | carriera | Instagram | compagno | figlio e curiosità sull’attrice

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 19 gennaio 2021) Chi è e com’ènella? La stiamo vedendo in questi giorni nella nuova fiction Rai Mina Settembre, in cui interpreta una coraggiosa assistente sociale napoletana, ma il suo volto è fra i più noti del piccolo schermo per essere stata una delle protagoniste della soap tutta italiana Un posto al sole. E su questo set ha anche trovato l’amore! Ecco cosa abbiamo scoperto. Chi èè nata a Napoli il 31 Agosto del 1985 (Vergine) in una famiglia di medici. Dopo un’infanzia e un’adolescenza serene, a 18 anni è entrata nel cast della soap partenopea Un posto al sole, dove per molti anni ha interpretato ...