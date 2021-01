“Salvator Mundi” ritrovato in una casa privata a Napoli

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il “” il prezioso dipinto di scuola leonardesca risalente al XV secolo, è’ statoieri in una. E’ il risultato di un’operazione di polizia. L’opera era stata rubata dalla Basilica di San Domenico Maggiore a. Il “” fa parte di una collezione custodita presso il museo “Doma” e collocato nella cappella Muscettola da cui era stato trafugato. Il dipinto è attribuito a Girolamo Alibrandi. Le forze dell’ordine indagano. Sospettano una forte complicità che ha consentito a chi ha sottratto l’opera di superare gli ostacoli, per mettere a segno un colpo senza lasciare traccia e senza che nessuno se ne accorgesse. Il furto, complice il lockdown, è avvenuto secondo gli inquirenti ...

L'arte rubata ai tempi del Coronavirus. Sottotitolo: come trafugare un capolavoro dal valore inestimabile senza lasciare tracce. Sembra la trama di un giallo, e invece è accaduto ...Era stato trafugato e portato in un appartramento da un privato Non è il celebre dipinto omonimo del quale cui si sono perse le tracce negli ultimi 24 mesi, ma è egualmente un’opera di ...