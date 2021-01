PRIMAVERA NEROVERDE SPETTACOLARE A MONZA | 1-5!

(Di martedì 19 gennaio 2021)– PORDENONE 1-5 GOL: 30’ pt Zito, 45’ Del Savio; 24’ st, 27’ Morandini, 31’ Zanotel, 40’ Carli.: Allegretti, Rubbi, Amato, Savino (Moracchioli), Salducco (Longo), Salo, Robbiati, Colferai, Vallisa, Caccavo (Caizza), Zito, Pio Loco (Calabro). All. Allegretti.PORDENONE: Masut, Cucchisi, Ballan, Morandini, Samotti, Del Savio, Spader (Vanzo), Baldassar, Carli (Turchetto), Feruglio (Cesarin), Destito (Zanotel). All. Domizzi.ARBITRO: Villa di Rimini.NOTE: ammoniti Savino, Dalo, Robbiati, Calabro, Spader e Destito. Vittoria clamorosa della. Cinquina della formazione di mister Domizzi, che riprende così in maniera super il campionato dopo la lunga sosta. I giovani ramarri reagiscono allo svantaggio iniziale con capitan Del Savio, poi prendono il largo nella seconda ...

Il portiere classe 99', di scuola Fiorentina, viene acquistato dal Sassuolo nel 2017 e disputa un’intera stagione in Primavera. Nella stagione 2018/2019, invece, colleziona 20 panchine in Serie A come ...CALCIO SERIE BAl Penzo per tre stagioni è stato leader, trascinatore e sempre l'ultimo ad arrendersi. Nel vivaio friulano, invece, sta muovendo i primi passi da allenatore della Primavera neroverde ...