Patrick Zaki rimarrà in carcere: i giudici hanno rinnovato la sua detenzione di altri 15 giorni (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono state 48 lunghe ore di attesa per la famiglia e gli amici di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato il 7 febbraio scorso all’aeroporto del Cairo con l’accusa di propaganda terroristica su Facebook. Oggi, a distanza di due giorni dall’udienza di domenica di fronte al Tribunale della capitale egiziana, i giudici hanno comunicato che la detenzione del ragazzo è stata rinnovata di altri 15 giorni. Un duro colpo non solo alle speranze di vederlo nuovamente libero, quando si avvicina ormai l’anniversario della sua carcerazione senza un giusto processo, ma anche alla tenuta psicologica del giovane che, in occasione degli ultimi incontri e nelle lettere inviate alla famiglia, ha manifestato uno stato depressivo a causa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono state 48 lunghe ore di attesa per la famiglia e gli amici di, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato il 7 febbraio scorso all’aeroporto del Cairo con l’accusa di propaganda terroristica su Facebook. Oggi, a distanza di duedall’udienza di domenica di fronte al Tribunale della capitale egiziana, icomunicato che ladel ragazzo è stata rinnovata di15. Un duro colpo non solo alle speranze di vederlo nuovamente libero, quando si avvicina ormai l’anniversario della sua carcerazione senza un giusto processo, ma anche alla tenuta psicologica del giovane che, in occasione degli ultimi incontri e nelle lettere inviate alla famiglia, ha manifestato uno stato depressivo a causa ...

martaserafini : La decisione per il prolungamento della detenzione di Zaki è rimandata a domani. Patrick è stato in aula per 10 or… - amnestyitalia : ?? ULTIM’ORA #Egitto È terminata da poco l’udienza di Patrick Zaki, studente egiziano incarcerato da più di 11 mesi.… - amnestyitalia : ?? ULTIM’ORA Dopo un’attesa crudele di 48 ore, è arrivato l’esito dell’udienza di Patrick Zaki: altri 15 giorni di d… - SteCrocco : RT @pinapic: So che siamo tutti concentrati sulla crisi di governo. Ma nel frattempo un tribunale del Cairo ha esteso la carcerazione di Pa… - giadanajarro : RT @amnestyitalia: ?? ULTIM’ORA Dopo un’attesa crudele di 48 ore, è arrivato l’esito dell’udienza di Patrick Zaki: altri 15 giorni di detenz… -