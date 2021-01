Moratti: “Non ricompro l’Inter e non c’è bisogno di cambiare nome e logo…” (Di martedì 19 gennaio 2021) “l’Inter può permettersi sempre di pronunciare la parola scudetto", parola di Massimo Moratti. Lunga ed interessante intervista rilasciata dall'ex patron nerazzurro ai microfoni di Tuttosport. Non solo Serie A, ma anche vicende societarie e la recente notizia del cambio di nome e logo da parte del club.Moratti: scudetto, nome e logo Intercaption id="attachment 949981" align="alignnone" width="1024" Massimo Moratti (getty images)/captionParte subito dal big match di domenica vinto dall'Inter contro la Juventus: "È una bella sensazione aver battuto i bianconeri, perché dà l’idea che la squadra è presente e che possa puntare a qualcosa di importante. La Juventus era senza dubbio la squadra che faceva più paura, senza sottovalutare il Milan. Scudetto? l’Inter può ... Leggi su itasportpress (Di martedì 19 gennaio 2021) “può permettersi sempre di pronunciare la parola scudetto", parola di Massimo. Lunga ed interessante intervista rilasciata dall'ex patron nerazzurro ai microfoni di Tuttosport. Non solo Serie A, ma anche vicende societarie e la recente notizia del cambio die logo da parte del club.: scudetto,e logo Intercaption id="attachment 949981" align="alignnone" width="1024" Massimo(getty images)/captionParte subito dal big match di domenica vinto dall'Inter contro la Juventus: "È una bella sensazione aver battuto i bianconeri, perché dà l’idea che la squadra è presente e che possa puntare a qualcosa di importante. La Juventus era senza dubbio la squadra che faceva più paura, senza sottovalutare il Milan. Scudetto?può ...

