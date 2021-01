Meteo Roma: previsioni per mercoledì 20 gennaio (Di martedì 19 gennaio 2021) Nubi compatte nelle ore mattutine, piogge attese al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà instabile con fenomeni diffusi su tutto il territorio. Temperature comprese tra +4°C e +11°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 20 gennaio Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con deboli piogge diffuse sia al mattino sia al pomeriggio sulla costa e sulle zone interne; precipitazioni sparse anche nelle ore serali. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 20 gennaio Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli nevicate in Appennino settentrionale, più asciutto altrove salvo piogge o pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio tempo più instabile con nuvolosità in transito e precipitazioni su Liguria, Lombardia ed Emilia ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 gennaio 2021) Nubi compatte nelle ore mattutine, piogge attese al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà instabile con fenomeni diffusi su tutto il territorio. Temperature comprese tra +4°C e +11°C.Lazio:per20Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con deboli piogge diffuse sia al mattino sia al pomeriggio sulla costa e sulle zone interne; precipitazioni sparse anche nelle ore serali.Italia:per20Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli nevicate in Appennino settentrionale, più asciutto altrove salvo piogge o pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio tempo più instabile con nuvolosità in transito e precipitazioni su Liguria, Lombardia ed Emilia ...

