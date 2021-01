Lo studio olandese: la carica virale del Covid - 19 aumenta con l'età (Di martedì 19 gennaio 2021) Uno studio interessante: la carica virale di Sars - CoV - 2 aumenta con l'età. Tanto che nei bambini di età inferiore a 12 anni può essere "circa 16 volte" più bassa di quella degli anziani over 80. A ... Leggi su globalist (Di martedì 19 gennaio 2021) Unointeressante: ladi Sars - CoV - 2con l'età. Tanto che nei bambini di età inferiore a 12 anni può essere "circa 16 volte" più bassa di quella degli anziani over 80. A ...

globalistIT : - 4Tchat : RT @Blowjoint: Uno studio olandese rivela che, nei Paesi in cui la #cannabis è illegale, aumenta lo stigma sociale percepito dai consumator… - Casadileo1 : RT @Blowjoint: Uno studio olandese rivela che, nei Paesi in cui la #cannabis è illegale, aumenta lo stigma sociale percepito dai consumator… - Fortunablu17 : RT @Blowjoint: Uno studio olandese rivela che, nei Paesi in cui la #cannabis è illegale, aumenta lo stigma sociale percepito dai consumator… - NaraStaBocchi2 : RT @Blowjoint: Uno studio olandese rivela che, nei Paesi in cui la #cannabis è illegale, aumenta lo stigma sociale percepito dai consumator… -

Ultime Notizie dalla rete : studio olandese Lo studio olandese: la carica virale del Covid-19 aumenta con l'età Globalist.it Lo studio olandese: la carica virale del Covid-19 aumenta con l'età

Nei bambini di età inferiore a 12 anni la carica virale di Sars-CoV-2 può essere circa 16 volte più bassa di quella degli anziani over 80 ...

Lo studio sul Covid: "La carica virale negli under 20 è 16 volte più bassa degli over 80"

I ricercatori: "Il nostro lavoro suggerisce che i test antigenici potrebbero essere meno accurati sui bambini a causa della differenza sostanziale nella carica virale" ...

Nei bambini di età inferiore a 12 anni la carica virale di Sars-CoV-2 può essere circa 16 volte più bassa di quella degli anziani over 80 ...I ricercatori: "Il nostro lavoro suggerisce che i test antigenici potrebbero essere meno accurati sui bambini a causa della differenza sostanziale nella carica virale" ...