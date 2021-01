L’evento meteo Invernale Clamoroso Ecco Quando potrebbe esserci

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il tempo stringe, ancora un mese e mezzo e la Primaverarologica busserà alle porte. Per carità, marzo è spesso pazzerello evestire i panni invernali, ma in quel periodo le giornate saranno più lunghe, il sole inizierà ad alzarsi all’orizzonte e la neve faticherà a rimanere al suolo. Perlomeno a bassa quota.quindi che cercarein questo periodo, diciamo a cavallo tra metà gennaio e metà febbraio, diventa indispensabile. Perché è questo il periodo migliore per determinate dinamiche, è questo il periodo migliore per il gelo proveniente da est, per il gelo siberiano, per il gelo continentale. Ed è per questo motivo che in molti, soprattutto iappassionati, si affannano alla ricerca di qualche spiraglio gelido nelle varie mappe di previsione. Ma non è così facile, ...