La crisi di governo davanti ai riflettori dell’Europa. La lettura di Tivelli (Di martedì 19 gennaio 2021) Le scene andate in onda sullo scenario politico istituzionale e soprattutto nei corridoi e negli anfratti del Palazzo del senato tra il 14 e il 19 Gennaio sono tra quelle meno meritevoli di passare agli annali degli ultimi decenni. È vero infatti che la crisi di governo era deflagrata con le parole forti e i toni alti di Matteo Renzi, che nel corso di una conferenza stampa con le ministre dimissionarie e silenziose a fianco aveva portato i suoi attacchi all’arma bianca al premier Conte, accusandolo fra l’altro di un vulnus istituzionale, senza però chiudere del tutto la strada ad una eventuale possibilità di sostenere un Conte Ter se in parte fossero state accettate le sue richieste. In fondo Renzi, pur con i suoi toni altamente egocentrici e un po’ “napoleonici” da varie settimane stava facendo qualcosa di simile a quello che avevano fatto a suo tempo ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) Le scene andate in onda sullo scenario politico istituzionale e soprattutto nei corridoi e negli anfratti del Palazzo del senato tra il 14 e il 19 Gennaio sono tra quelle meno meritevoli di passare agli annali degli ultimi decenni. È vero infatti che ladiera deflagrata con le parole forti e i toni alti di Matteo Renzi, che nel corso di una conferenza stampa con le ministre dimissionarie e silenziose a fianco aveva portato i suoi attacchi all’arma bianca al premier Conte, accusandolo fra l’altro di un vulnus istituzionale, senza però chiudere del tutto la strada ad una eventuale possibilità di sostenere un Conte Ter se in parte fossero state accettate le sue richieste. In fondo Renzi, pur con i suoi toni altamente egocentrici e un po’ “napoleonici” da varie settimane stava facendo qualcosa di simile a quello che avevano fatto a suo tempo ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - FerdiGiugliano : 'La crisi di governo ha fatto salire lo spread'. Veramente quello era il governo Conte 1. #Camera - ritadv100 : RT @Arturo_Parisi: Biagio de Giovanni: “Renzi si è mosso per salvare l'Italia, se governo di incapaci la crisi si può aprire sempre” Il Rif… - _MrWolf_ : RT @pinapic: So che siamo tutti concentrati sulla crisi di governo. Ma nel frattempo un tribunale del Cairo ha esteso la carcerazione di Pa… -