Juventus-Napoli | Gattuso | “Mai fare sentire ai bianconeri l’odore del sangue Pirlo? Domani spero di dargli un rammarico”

E' tutto pronto per Juventus-Napoli. Sale l'attesa per la finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli, in programma domani sera al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Si tratta di una gara secca - a porte chiuse - che decreterà chi, tra le due compagini, potrà aggiungere al proprio palmares il trofeo in palio: già conteso da Juventus e Napoli per ben due volte. Un impegno analizzato alla vigilia dal tecnico azzurro Rino Gattuso, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara. "La Juve non deve mai sentire l'odore del sangue, perchè hanno grande mentalità. Se pensiamo che domani, perchè hanno sofferto con l'Inter, sarà una passeggiata sbagliamo. Bisogna fare la nostra gara, con ..."

