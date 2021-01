Governo: Mattarella attende valutazioni Conte, probabile incontro domani /Adnkronos (2) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Adnkronos) - Ed è proprio su questo crinale che si troveranno a confronto Mattarella e Conte. Il primo naturalmente è attento a salvaguardare le prerogative della carica che riveste e di tutti gli organi costituzionali, ma allo stesso tempo non può non evidenziare la necessità per il Paese di contare su un Governo solido, che sappia rispondere alla drammatica crisi socio sanitaria legata alla pandemia e riesca a presentare all'Europa un Recovery plan concreto, rigoroso ed efficace, per non disperdere le risorse messe a disposizione da Bruxelles. Il premier dovrà quindi indicare se, come e in quali tempi, i più rapidi possibili ovviamente, intende proseguire nella sua azione di Governo dopo il voto parlamentare di questi due giorni. In particolare Mattarella attende di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) () - Ed è proprio su questo crinale che si troveranno a confronto. Il primo naturalmente è attento a salvaguardare le prerogative della carica che riveste e di tutti gli organi costituzionali, ma allo stesso tempo non può non evidenziare la necessità per il Paese di contare su unsolido, che sappia rispondere alla drammatica crisi socio sanitaria legata alla pandemia e riesca a presentare all'Europa un Recovery plan concreto, rigoroso ed efficace, per non disperdere le risorse messe a disposizione da Bruxelles. Il premier dovrà quindi indicare se, come e in quali tempi, i più rapidi possibili ovviamente, intende proseguire nella sua azione didopo il voto parlamentare di questi due giorni. In particolaredi ...

