Governo | Conte | ' noi veri meridionalisti | se non corre il sud non corre l' Italia'

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Non siamo meridionalisti per vocazione intellettuale, siamo per colmare il gap, se non corre il Mezzogiorno non può correre l'Italia". Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato. Poco prima, il premier aveva annunciato: "E' cresciuto del 6,7pc il numero di immatricolazioni nelle università meridionali, è importante".

