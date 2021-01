FIFA 21 | Patch 1 11 per PS4 e Xbox One – Title Update 8 disponibile dal 19 gennaio

(Di martedì 19 gennaio 2021) EA Sports ha annunciato una nuovacorrettiva (1.11) per il simulatore calcistico21. Lain questione sarà rilasciata nella giornata di martedi 19sulle piattaforme PlayStation 4 eOne. L’aggiornamento apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nel gameplay, nella modalità21 Ultimate Team, nella modalità Volta Football e nella modalità Carriera. Di seguito il fix completo divulgato dalla software house canadese. Gameplay Apportate le seguenti modifiche: Apportate diverse modifiche alla tattica del Pressing assegnata ai tasti direzionali. Diminuita da 20 a 15 secondi la durata della tattica del Pressing assegnata ai tasti direzionalei, prima di dover attendere che si ricarichi. Una volta selezionata, ci vogliono 2 ...

Le votazioni della Squadra dell'Anno non sono ancora concluse mentre è in arrivo una nuova patch che modificherà in modo netto il gameplay della simulazione di EA ...Le novità introdotte e i problemi risolti grazie alla nuova patch di aggiornamento 1.11 per Fifa 21 rilasciata dagli sviluppatori di EA Sports ...