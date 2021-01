Emanuele Macaluso, il saluto di Testaccio, sua ultima casa (Di martedì 19 gennaio 2021) Di Giacomo Chiuchiolo La giornata di Emanuele Macaluso iniziava sempre alle sei del mattino. Usciva presto di casa, che da diversi anni era a Testaccio, a Roma, per comprare il pacco di quotidiani che leggeva con avida curiosità dopo la consueta passeggiata sul Lungotevere. Un rituale interrotto da un problema cardiaco, aggravato da una caduta, che lo ha costretto al ricovero all’ospedale Gemelli, dove stanotte è morto all’età di 96 anni. Politico, sindacalista, giornalista e scrittore. Macaluso ha attraversato tutto il Novecento e ne ha scritto una pagina importante. A 18 anni firmò il primo pezzo sull’Unità, di cui poi divenne direttore, a 23 era già capo della Cgil siciliana, e a 28 leader dei deputati regionali del Partito Comunista Italiano, di cui è stato deputato e senatore per sette ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 gennaio 2021) Di Giacomo Chiuchiolo La giornata diiniziava sempre alle sei del mattino. Usciva presto di, che da diversi anni era a, a Roma, per comprare il pacco di quotidiani che leggeva con avida curiosità dopo la consueta passeggiata sul Lungotevere. Un rituale interrotto da un problema cardiaco, aggravato da una caduta, che lo ha costretto al ricovero all’ospedale Gemelli, dove stanotte è morto all’età di 96 anni. Politico, sindacalista, giornalista e scrittore.ha attraversato tutto il Novecento e ne ha scritto una pagina importante. A 18 anni firmò il primo pezzo sull’Unità, di cui poi divenne direttore, a 23 era già capo della Cgil siciliana, e a 28 leader dei deputati regionali del Partito Comunista Italiano, di cui è stato deputato e senatore per sette ...

GassmanGassmann : Emanuele Macaluso . Una luce democratica che si spegne. RIP.?? - espressonline : È scomparso a 96 anni lo storico dirigente del Pci Emanuele #Macaluso Ricondividiamo con voi questa bella e lunga… - nzingaretti : Provo un dolore immenso per la morte di Emanuele #Macaluso. Al Pd, alla sinistra, all’Italia lascia in eredità il s… - carlottanao : RT @marcobreso: Chissà se i dirigenti del @pdnetwork hanno mai letto questa intervista di @DeAngelis_tw In caso contrario, direi che oggi… - FaiUmbria : RT @FurlanAnnamaria: Cordoglio della @CislNazionale per la scomparsa di Emanuele #Macaluso, per tutta la vita al fianco dei #lavoratori, de… -