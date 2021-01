Draghi, Renzi e la crisi. L’ultima intervista di Macaluso a Formiche.net (Di martedì 19 gennaio 2021) Pubblichiamo L’ultima intervista rilasciata da Emanuele Macaluso a Formiche.net nel mese di dicembre del 2020 Il comunista e il banchiere. “Lasciate stare Mario Draghi. Lui è una persona seria. E un amico”. Chi avrebbe detto che anche Emanuele Macaluso tifasse per super Mario? “Non tifo nessuno. Dico solo che ho una grande stima di lui. Il governo, la discesa in politica, sono tutte illazioni. Così come un governo di unità nazionale, magari con Silvio Berlusconi. Tutte balle”. Ci risponde così, sulla difensiva, uno degli ultimi, veri comunisti italiani, unico erede della segreteria del Pci di Palmiro Togliatti, direttore storico dell’Unità e del Riformista. C’è pure Macaluso nella schiera di chi, nel marasma del governo Conte-bis, guarda con ammirazione all’ex ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) Pubblichiamorilasciata da Emanuele.net nel mese di dicembre del 2020 Il comunista e il banchiere. “Lasciate stare Mario. Lui è una persona seria. E un amico”. Chi avrebbe detto che anche Emanueletifasse per super Mario? “Non tifo nessuno. Dico solo che ho una grande stima di lui. Il governo, la discesa in politica, sono tutte illazioni. Così come un governo di unità nazionale, magari con Silvio Berlusconi. Tutte balle”. Ci risponde così, sulla difensiva, uno degli ultimi, veri comunisti italiani, unico erede della segreteria del Pci di Palmiro Togliatti, direttore storico dell’Unità e del Riformista. C’è purenella schiera di chi, nel marasma del governo Conte-bis, guarda con ammirazione all’ex ...

