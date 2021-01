Daydreamer, Canale 5 ci ripensa: confermata la puntata del 21 gennaio (Di martedì 19 gennaio 2021) Solo un paio di giorni fa, vi avevamo anticipato che la puntata di Daydreamer del 21 gennaio era stata cancellata dal palinsesto. Ora invece, arriva la notizia di un nuovo cambio di programmazione. Canale 5 ha cambiato idea e ha confermato l’appuntamento di giovedì sera a partire dalle 21:20. Daydreamer, confermato il serale del 21 gennaio Dopo il crollo di ascolti nella puntata del 14 gennaio, Mediaset aveva deciso di cancellare la puntata prevista per il 21 gennaio sostituendola con il film di Ficarra e Picone ‘L’ora legale’. Solo poche ore fa, è giunta la notizia che Mediaset ha cambiato nuovamente idea, ricollocando la puntata di Daydreamer giovedì 21 gennaio in ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 19 gennaio 2021) Solo un paio di giorni fa, vi avevamo anticipato che ladidel 21era stata cancellata dal palinsesto. Ora invece, arriva la notizia di un nuovo cambio di programmazione.5 ha cambiato idea e ha confermato l’appuntamento di giovedì sera a partire dalle 21:20., confermato il serale del 21Dopo il crollo di ascolti nelladel 14, Mediaset aveva deciso di cancellare laprevista per il 21sostituendola con il film di Ficarra e Picone ‘L’ora legale’. Solo poche ore fa, è giunta la notizia che Mediaset ha cambiato nuovamente idea, ricollocando ladigiovedì 21in ...

