Crisi Governo Conte al Senato, Mattarella in attesa: i possibili scenari (Di martedì 19 gennaio 2021) Crisi Governo Conte al Senato – martedì 19 gennaio 2021. Il voto alla Camera è stato favorevole al premier, che ha ottenuto il via libera alla fiducia con 321 voti positivi, 259 contrari e 27 astenuti. Il presidente del Consiglio ha ricevuto quindi 6 voti in più della maggioranza assoluta, fissata a 315. Una giornata faticosa, quella del presidente del consiglio, che era iniziata in mattinata con un accorato intervento in Aula. Durante il suo discorso Giuseppe Conte ha lanciato un appello ai volenterosi "che hanno a cuore il destino dell'Italia".

