Crisi di Governo, l’intervento di Renzi al Senato in diretta LIVE (Di martedì 19 gennaio 2021) Crisi di Governo, il discorso di Renzi al Senato in diretta LIVE La giornata decisiva per il destino del Governo guidato da Giuseppe Conte sarà anche il momento più acceso dello scontro tra il premier e Matteo Renzi. Dopo il discorso di Conte, infatti, il leader di Italia Viva sarà tra coloro che interverranno personalmente al Senato. Il dibattito in Aula al Senato durerà circa 5 ore, poi arriverà il momento del voto di fiducia, il cui esito è atteso in serata (qui tutte le ultime notizie sulla Crisi di Governo). Di seguito il discorso di Renzi al Senato: Notizia in aggiornamento Il voto di ieri alla Camera Il presidente del Consiglio Conte ha ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021)di, il discorso dialinLa giornata decisiva per il destino delguidato da Giuseppe Conte sarà anche il momento più acceso dello scontro tra il premier e Matteo. Dopo il discorso di Conte, infatti, il leader di Italia Viva sarà tra coloro che interverranno personalmente al. Il dibattito in Aula aldurerà circa 5 ore, poi arriverà il momento del voto di fiducia, il cui esito è atteso in serata (qui tutte le ultime notizie sulladi). Di seguito il discorso dial: Notizia in aggiornamento Il voto di ieri alla Camera Il presidente del Consiglio Conte ha ...

Il premier Giuseppe Conte è arrivato al Senato forte del risultato ottenuto ieri alla Camera, 321 sì alla fiducia, oltre la maggioranza assoluta, ma qui il passaggio per il

