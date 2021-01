Conte, fiducia al Senato con 156 voti a favore: la maggioranza c’è ma è più debole, Nencini “tradisce” Renzi (Di martedì 19 gennaio 2021) Conte fiducia al Senato. Dopo una maratona di dodici ore, si è chiusa poco fa la seduta del Senato con il voto di fiducia alla risoluzione della maggioranza che sostiene Giuseppe Conte. 156 i voti a favore, 140 i contrari, 16 gli astenuti. Volti tesi nella maggioranza durante la seconda chiama, mentre il premier ha lasciato Palazzo Madama prima della comunicazione dell’esito finale. Conte fiducia al Senato, nessuna sorpresa: i voti a favore sono xx Nessuna sorpresa a parte il voto a favore del Senatore di Forza Italia Andrea Causin, che ha detto “sì” come la collega di partito Maria Rosaria Rossi. ... Leggi su urbanpost (Di martedì 19 gennaio 2021)al. Dopo una maratona di dodici ore, si è chiusa poco fa la seduta delcon il voto dialla risoluzione dellache sostiene Giuseppe. 156 i, 140 i contrari, 16 gli astenuti. Volti tesi nelladurante la seconda chiama, mentre il premier ha lasciato Palazzo Madama prima della comunicazione dell’esito finale.al, nessuna sorpresa: isono xx Nessuna sorpresa a parte il voto adelre di Forza Italia Andrea Causin, che ha detto “sì” come la collega di partito Maria Rosaria Rossi. ...

