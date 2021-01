Clamoroso Spezia: eliminano la Roma in 11 contro 9, decisivi Verde e Saponara ai supplementari (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sorpresa all’Olimpico nella gara di ottavi di finale di Coppa Italia, lo Spezia estromette la Roma dalla competizione. Sarà dunque lo Spezia ad affrontare il Napoli ai quarti di Coppa Italia, decisivi Daniele Verde (ex giallorosso) e Riccardo Saponara (autore di una doppietta) ai supplementari contro una Roma rimasta addirittura in nove uomini per le espulsioni di Mancini e Pau Lopez. Continua il momento negativo dei giallorossi dopo il tonfo nel derby, la squadra di Italiano parte a mille e si porta avanti di due reti nel primo quarto d’ora, a segno Galabinov su rigore al 4? e Saponara al 15?. La reazione della squadra di Fonseca arriva con un altro rigore, Pellegrini trasforma al 44?. Nella ripresa uno spento ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sorpresa all’Olimpico nella gara di ottavi di finale di Coppa Italia, loestromette ladalla competizione. Sarà dunque load affrontare il Napoli ai quarti di Coppa Italia,Daniele(ex giallorosso) e Riccardo(autore di una doppietta) aiunarimasta addirittura in nove uomini per le espulsioni di Mancini e Pau Lopez. Continua il momento negativo dei giallorossi dopo il tonfo nel derby, la squadra di Italiano parte a mille e si porta avanti di due reti nel primo quarto d’ora, a segno Galabinov su rigore al 4? eal 15?. La reazione della squadra di Fonseca arriva con un altro rigore, Pellegrini trasforma al 44?. Nella ripresa uno spento ...

Cinque anni dopo aver subito l'onta dell'eliminazione ai rigori da una squadra che allora militava in serie B, la Roma inciampa di nuovo sullo Spezia ed esce clamorosamente agli ottavi di coppa Italia ...

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle assegnate ai calciatori di Roma e Spazia al termine dell’incontro secco degli ottavi di Coppa Italia: -ROMA- Pau Lopez 4 – Deve disimpegnarsi più volte, visto ...

