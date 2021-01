America’s Cup, quando gareggia Luna Rossa? Orari prossime regate Prada Cup, programma, tv (Di martedì 19 gennaio 2021) La Prada Cup ha preso una piega inaspettata. Nel fine settimana, infatti, si sarebbero dovute svolgere le ultime sei regate del Round Robin ma a causa dell’incredibile scuffiata presa da American Magic di fatti restano solo due match da disputarsi tra Luna Rossa e Ineos UK che decideranno di fatto la finalista. I danni all’imbarcazione statunitense sono molto rilevanti tanto da spingere il Challenge a stelle e strisce a rinunciare a ben quattro regate, così come alle possibilità di raggiungere la finale della Prada Cup. Al momento non sono state forniti dettagli precisi, si dovrebbe gareggiare solo venerdì 22 e domenica 24 gennaio tra Luna Rossa e Ineos UK e lo scontro diretto tra loro. Tutte le regate della ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) LaCup ha preso una piega inaspettata. Nel fine settimana, infatti, si sarebbero dovute svolgere le ultime seidel Round Robin ma a causa dell’incredibile scuffiata presa da American Magic di fatti restano solo due match da disputarsi trae Ineos UK che decideranno di fatto la finalista. I danni all’imbarcazione statunitense sono molto rilevanti tanto da spingere il Challenge a stelle e strisce a rinunciare a ben quattro, così come alle possibilità di raggiungere la finale dellaCup. Al momento non sono state forniti dettagli precisi, si dovrebbere solo venerdì 22 e domenica 24 gennaio trae Ineos UK e lo scontro diretto tra loro. Tutte ledella ...

pisto_gol : Arrigo Sacchi alla Domenica Sportiva, Sandro Piccinini al Club di Sky, Guido Meda all’America’s Cup : lo sport di M… - LinkaTv : E' iniziato Vela : America's Cup su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: - ShareMySea_IT : America's Cup: Patriot rientrerà solo per le semifinali - infoitsport : America's Cup, dopo l'incidente American Magic tornerà in gara: le parole dello skipper Terry Hutchinson. Intanto è… - infoitsport : America’s Cup, Hutchinson: “Obiettivo tornare per le semifinali” -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Calcio Estero DAZN, Carabao Cup e La Liga Spagnola (29 Settembre - 1 Ottobre) Digital-Sat News