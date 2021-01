Viaggio nella Grande Bellezza chiude in anticipo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cesare Bocci - Viaggio nella Grande Bellezza Il Viaggio tra le meraviglie italiane di Canale 5 chiude prima del previsto. La seconda stagione di Viaggio nella Grande Bellezza, il programma guidato da Cesare Bocci e ripartito in prima serata lo scorso 29 dicembre, domani – martedì 19 gennaio – andrà in onda con la quarta ed ultima puntata. Complici i bassi ascolti raccolti nei primi tre appuntamenti (in media circa 1.872.000 spettatori, che sono valsi alla rete ammiraglia Mediaset uno share pari all’8.8%), Viaggio nella Grande Bellezza si interrompe alla quarta tappa, sulle sei previste. Bocci, dunque, chiuderà con Firenze, Milano, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cesare Bocci -Iltra le meraviglie italiane di Canale 5prima del previsto. La seconda stagione di, il programma guidato da Cesare Bocci e ripartito in prima serata lo scorso 29 dicembre, domani – martedì 19 gennaio – andrà in onda con la quarta ed ultima puntata. Complici i bassi ascolti raccolti nei primi tre appuntamenti (in media circa 1.872.000 spettatori, che sono valsi alla rete ammiraglia Mediaset uno share pari all’8.8%),si interrompe alla quarta tappa, sulle sei previste. Bocci, dunque,rà con Firenze, Milano, ...

