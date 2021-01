Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 gennaio 2021)18 GENNAIOORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA TUSCOLANA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE SULLA A91FIUMICINO PER LAVORI SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NETWON NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA CASSIA PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA CASTEL DE CEVERI E GIUSTINIANA DIREZIONECON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE SULLA STATALE CASSIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO PARTITO OGGI IL NUOVO SERVIZIO BUS LINEA S DI ASTRAL ...