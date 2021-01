Triangolo Giulia De Lellis | Damante e Beretta? Spunta una foto conferma

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Per il venticinquesimo compleanno diDe, gli amici le dedicano tantesocial per farle i loro migliori auguri, ma una contiene un indizio che potrebbere iltra lei,e Carlo. Ecco cos’è successo! Le voci su un presuntotra la regina dei socialDe, Andrea L'articolo proviene da Leggilo.org.

Love42094522 : @crispyfede1 @nontelodicoo @GUCCIVZORZI Ah beh, se la mettiamo così Rosalinda e Dayane hanno avuto clip con tutta l… - aurora26010 : RT @my1gioia: Comunque niente, ci siamo giocati il compleanno del triangolo Tommaso-Francesco-Giulia. Mi sa che festeggeranno assieme solo… - LoryBorre98 : RT @my1gioia: Comunque niente, ci siamo giocati il compleanno del triangolo Tommaso-Francesco-Giulia. Mi sa che festeggeranno assieme solo… - my1gioia : Comunque niente, ci siamo giocati il compleanno del triangolo Tommaso-Francesco-Giulia. Mi sa che festeggeranno ass… - Happy07192390 : Ormai è un TRIANGOLO. PIER, GIULIA e FRANCESCA #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Triangolo Giulia

Pare che lei abbia provato interesse per Carlo quest’estate, dopo una vacanza con Andrea Damante. IL TRIANGOLO DI GIULIA CON ANDREA E CARLO: SPUNTA LA – Stando a quanto riporta Very Inutil People potr ...Per questo proprio Beretta ha deciso di fare una dolce sorpresa alla De Lellis, in vista del suo compleanno. Tuttavia Giulia De Lellis, impaziente, non ha saputo resistere, e qualche ora prima del suo ...