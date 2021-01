The Batman: nuovo sguardo a l'Enigmista di Paul Dano grazie a... una bibita (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una bibita dedicata al personaggio dell'Egimista ci offre un nuovo sguardo al costume del villain di Paul Dano nel cinecomic The Batman. Il trailer di The Batman ci ha permesso di dare un primo sguardo al costume de l'Enigmista, personaggio interpretato da Paul Dano nonché uno dei villain principali del film. Adesso un'ulteriore anticipazione arriva da una bibita collegata alla promozione del film, Mountain Dew. In partnership con The Batman, Mountain Dew sta mettendo in commercio un nuovo gusto della bevanda che si chiama "Riddler's Brew", come rivela ScreenRant. L'etichetta della bottiglia mostra un'immagine dell'Enigmista di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 gennaio 2021) Unadedicata al personaggio dell'Egimista ci offre unal costume del villain dinel cinecomic The. Il trailer di Theci ha permesso di dare un primoal costume de l', personaggio interpretato danonché uno dei villain principali del film. Adesso un'ulteriore anticipazione arriva da unacollegata alla promozione del film, Mountain Dew. In partnership con The, Mountain Dew sta mettendo in commercio ungusto della bevanda che si chiama "Riddler's Brew", come rivela ScreenRant. L'etichetta della bottiglia mostra un'immagine dell'di ...

