Rimedi naturali per la cervicale: segui questi ottimi consigli (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per dolore cervicale si intende un disturbo che, dal punto di vista medico, si preferisce chiamare cervicalgia, si tratta di un dolore che insorge all’altezza delle vertebre cervicali, cioè le sette ossa brevi che costituiscono il tratto della colonna vertebrale più vicino alla testa e che ne permettono i movimenti. A contraddistinguere questo disturbo è la comparsa di dolore a livello posteriore del collo. Tale dolore, spesso, si espande alle spalle e talvolta anche alle braccia, rendendo dolorosi i movimenti. La nostra alimentazione, il lavoro che facciamo e una propensione genetica possono essere le cause del dolore cervicale. Più spesso, però, sono abitudini sbagliate a causare questo dolore, come una postura scorretta, non avere la consuetudine di asciugare i capelli dietro il collo o non usare sciarpe nelle giornate particolarmente ventose. In ... Leggi su giornal (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per doloresi intende un disturbo che, dal punto di vista medico, si preferisce chiamare cervicalgia, si tratta di un dolore che insorge all’altezza delle vertebre cervicali, cioè le sette ossa brevi che costituiscono il tratto della colonna vertebrale più vicino alla testa e che ne permettono i movimenti. A contraddistinguere questo disturbo è la comparsa di dolore a livello posteriore del collo. Tale dolore, spesso, si espande alle spalle e talvolta anche alle braccia, rendendo dolorosi i movimenti. La nostra alimentazione, il lavoro che facciamo e una propensione genetica possono essere le cause del dolore. Più spesso, però, sono abitudini sbagliate a causare questo dolore, come una postura scorretta, non avere la consuetudine di asciugare i capelli dietro il collo o non usare sciarpe nelle giornate particolarmente ventose. In ...

Ultime Notizie dalla rete : Rimedi naturali Rimedi naturali per pulire la vasca e farla tornare come nuova ChietiToday Pancia gonfia in menopausa: i rimedi naturali per contrastarla

In menopausa avere un gonfiore addominale è del tutto fisiologico. Scopriamo quali sono i rimedi naturali per contrastare la pancia gonfia e i disturbi addominali.

Bsoul: il metodo certificato e naturale per recuperare le funzioni naturali della pelle

Il metodo “bella senza trucco” ha un approccio innovativo, completamente opposto ai rimedi tradizionali. Il primo obiettivo è quello di ristabilire le naturali funzioni della pelle: la capacitá ...

