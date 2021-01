Meloni durissima contro Conte | “Uscito dal cilindro di un comico Stamattina io mi sono vergognata per lui”

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Dura la posizione di Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, nella dichiarazione di voto per il governo guidato da Giuseppeche si è presentato oggi nell’Aula della Camera per chiedere la fiducia. Laha dapprima esordito così, attaccando il premier: “Uno sconosciutodaldi un. Avvocato del popolo, sì ma avvocato d’ufficio. Perché la gente li avvocati se li sceglie”. “Avvocatoio miper lei – ha poi detto la– e non solo per quell’aiutateci che tradiva la sua disperazione. Ma per il mercimonio che ha inscenato per dare profondità a quella supplica”. “Giuseppeè perfettamente in grado ...