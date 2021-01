Mario Ermito diffida la Cipriani e risponde all’accusa di omofobia: “Ho due sorelle omosessuali” (Di lunedì 18 gennaio 2021) In questi giorni Deianira Marzano, un giornalista di Novella 2000 e Francesco Fredella hanno parlato di un rumor su un possibile flirt tra Mario Ermito e Giacomo Urtis. Ieri Francesca Cipriani in radio ha anche detto di aver sentito i due che facevano ‘fichi fichi’. Le dichiarazioni dell’ex pupa non sono piaciute al bellissimo pugliese, che a Live Non è la d’Urso ha smentito tutto. “Io e Giacomo all’interno del GF Vip abbiamo stretto una bella amicizia. Era il mio compagno di marachelle, una persona fantastica. Tutto questo gossip è nato dalla battuta che non ho un tetto sopra la testa. Ho convissuto 6 mesi con la mia ex, poi sono partito per la Spagna per girare un film e quando sono tornato stavo cercando casa e mi hanno chiamato al GF. Quando sono uscito ho detto che andavo a dormire da Giacomo come battuta. In realtà io ho dormito ... Leggi su biccy (Di lunedì 18 gennaio 2021) In questi giorni Deianira Marzano, un giornalista di Novella 2000 e Francesco Fredella hanno parlato di un rumor su un possibile flirt trae Giacomo Urtis. Ieri Francescain radio ha anche detto di aver sentito i due che facevano ‘fichi fichi’. Le dichiarazioni dell’ex pupa non sono piaciute al bellissimo pugliese, che a Live Non è la d’Urso ha smentito tutto. “Io e Giacomo all’interno del GF Vip abbiamo stretto una bella amicizia. Era il mio compagno di marachelle, una persona fantastica. Tutto questo gossip è nato dalla battuta che non ho un tetto sopra la testa. Ho convissuto 6 mesi con la mia ex, poi sono partito per la Spagna per girare un film e quando sono tornato stavo cercando casa e mi hanno chiamato al GF. Quando sono uscito ho detto che andavo a dormire da Giacomo come battuta. In realtà io ho dormito ...

