LIVE Prada Cup in DIRETTA: American Magic dà forfait per le prossime regate! Barca sfondata! (Di lunedì 18 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: American Magic SI RIBALTA! INCREDIBILE SCUFFIA, PATRIOT FINISCE NELL’OCEANO! American Magic DA’ forfait PER LE prossime regate! L’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI: IL TEMA SICUREZZA E GLI ERRORI TATTICI DI LUNA ROSSA LUNA ROSSA HA AVUTO UN PROBLEMA TECNICO, PER QUESTO ERA LENTA CON GLI AmericanI: ECCO COSA E’ SUCCESSO American Magic HA RISCHIATO DI AFFONDARE: COME E’ STATA SALVATA E CHE DANNI HA RIPORTATO American Magic RISCHIA DI SALTARE LE prossime regate! CHE DANNI SI E’ PROCURATA? PERCHE’ American Magic HA SCUFFIATO? LA SPIEGAZIONE ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO:SI RIBALTA! INCREDIBILE SCUFFIA, PATRIOT FINISCE NELL’OCEANO!DA’PER LEL’ANALISI DI STEFANO VEGLIANI: IL TEMA SICUREZZA E GLI ERRORI TATTICI DI LUNA ROSSA LUNA ROSSA HA AVUTO UN PROBLEMA TECNICO, PER QUESTO ERA LENTA CON GLII: ECCO COSA E’ SUCCESSOHA RISCHIATO DI AFFONDARE: COME E’ STATA SALVATA E CHE DANNI HA RIPORTATORISCHIA DI SALTARE LECHE DANNI SI E’ PROCURATA? PERCHE’HA SCUFFIATO? LA SPIEGAZIONE ...

