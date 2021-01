Juventus | Cobolli Gigli | “Non ha avuto le palle contro Inter | non stimo Nedved e Paratici”

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “Ladi ieri non mi è piaciuta, non hale. Fossi stato nei bianconeri, mai mi sarei privato di uno come Allegri. Un ritorno di Conte? Non penso che i rapporti con Agnelli possano far pensare a un clamoroso ritorno di fiamma”. Parole durissime quelle di Giovanni, che da ex presidente dellacommenta la debacle dei bianconeril’nel derby d’Italia e non risparmia critiche al tecnico Pirlo e alla dirigenza attuale: “E’ stata una genialata prendere Pirlo ma in quanto tale comporta dei rischi. Non ho molta stima di”. E su Sarri: “Sono sempre statol’uomo, non discuto l’allenatore ma ne ha dette di tutti i colori ...