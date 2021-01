I segreti di Lisbona | i musei più originali e sconosciuti

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La capitale portoghese non finisce mai di stupire i suoi visitatori.offre sempre qualcosa di diverso come ad esempio i, alcuni poco conosciuti, davvero interessanti e in più gratuiti.è una delle capitali più sorprendenti d’Europa. È una città in continuo fermento che, negli angoli più innovativi e contemporanei, si veste di avanguardia e creatività. È passionale, sospesa tra vecchio e nuovo con un’anima multiculturale, cambia e si trasforma continuamente. Ex quartieri malfamati che diventano di moda, nuovi, nuovi spazi espositivi e grandi infrastrutture. Senza però mai perdere la sua identità. Casa-Museu Medeiros e Almeida L’edificio che ospita la Casa-Museo fu costruito da un avvocato di, Augusto Vítor dos Santos, nel 1896. L’edificio rimase di proprietà della ...