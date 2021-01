Governo: Salvini, ‘non cerco nessuno ma c’è chi condivide nostre idee’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) – “Io ascolto le persone perbene e non le vado a cercare. Conte riceve la gente di notte, noi non stiamo cercando nessuno ma ci sono persone che condividono la nostra idea di Italia”. Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5 sui senatori pronti a passare alla Lega. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) – “Io ascolto le persone perbene e non le vado a cercare. Conte riceve la gente di notte, noi non stiamo cercandoma ci sono persone che condividono la nostra idea di Italia”. Lo ha detto Matteoa Rtl 102.5 sui senatori pronti a passare alla Lega. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

LegaSalvini : GOVERNO, #SALVINI A TITOLO V: 'BERLUSCONI PROCESSATO PER COMPRAVENDITA SENATORI, ORA SONO TUTTI ANIME PIE' - fattoquotidiano : CRISI DI GOVERNO Basta un voto in più: già 18 esecutivi sono nati senza avere maggioranze assolute [di… - LegaSalvini : GOVERNO E SINISTRA SI SGRETOLANO, IL CENTRODESTRA SI COMPATTA - carloraffaeleis : RT @M49liberorso: Promemoria per leghisti e fascisti distratti: Monti è arrivato perché il governo di destra (berlusconi+Meloni+Salvini) av… - MikyTarricone : Io non capisco la Sinistra. Ha paura che Salvini possa governare questo Paese. Mah, dargli la responsabilità di gov… -