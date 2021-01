Fondi Next Generation Eu al consultech per professionisti (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Questo post è stato scritto in collaborazione con Stela Gazheli – Area Lavoro Unione Italiana Commercialisti) Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dal CdM lo scorso 12 gennaio 2021 per l’utilizzo dei Fondi del Next Generation EU un ruolo fondamentale è assegnato a “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”. Ben 46 miliardi dei 210 complessivi sono destinati a queste finalità e, nello specifico, 11 miliardi alla PA e 26 al sistema produttivo. Una disponibilità di risorse finanziarie senza precedenti che consente di investire in un settore strategico per il paese riguardante oltre 3 milioni di professionisti ordinistici e non. Digitalizzazione e intelligenza artificiale stanno determinando, infatti, una rivoluzione epocale sul mondo del lavoro e delle libere professioni, il cui ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Questo post è stato scritto in collaborazione con Stela Gazheli – Area Lavoro Unione Italiana Commercialisti) Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dal CdM lo scorso 12 gennaio 2021 per l’utilizzo deidelEU un ruolo fondamentale è assegnato a “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”. Ben 46 miliardi dei 210 complessivi sono destinati a queste finalità e, nello specifico, 11 miliardi alla PA e 26 al sistema produttivo. Una disponibilità di risorse finanziarie senza precedenti che consente di investire in un settore strategico per il paese riguardante oltre 3 milioni diordinistici e non. Digitalizzazione e intelligenza artificiale stanno determinando, infatti, una rivoluzione epocale sul mondo del lavoro e delle libere professioni, il cui ...

fattoquotidiano : ORA SI RISCHIA NUOVA AUSTERITÀ La buona notizia è che il Recovery Fund (o Next generation Eu) ha finalmente un rego… - bendellavedova : Investire 19 Mld in sanità con progetti seri è bene. Farlo attraverso i fondi del Mes è la scelta giusta. Attingere… - FicaraVittorio : Il centro destra è #spaccato sui temi principali: - @forza_italia vuole utilizzare i fondi del Next generation Ue e… - FabioFantoni59 : INCHIESTA DI COSENZA @effemacchia @Ispe_sanit “TUTELARE LA SANITA’ IN VISTA DEI FONDI NEXT GENERATION EU. NECESSARI… - lamezzastagione : Che sia chiaro: il #nextgenerationeu ha un nome che non lascia spazio a incomprensioni. Qualcuno ha capito quanti f… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Next Fondi Next Generation Eu al consultech per professionisti L'HuffPost Lorenzo Tosa è il nuovo direttore di Next Quotidiano

Il blogger (creatore di Generazione Agile) e giornalista, tra i collaboratori di TPI e The Post Internazionale, Lorenzo Tosa da oggi 18 gennaio è il nuovo direttore di Next Quotidiano, testata online ...

Fondi Next Generation Eu al consultech per professionisti

Considerata la funzione pubblica di tutela dei cittadini assegnata costituzionalmente ai professionisti, non possiamo sprecare l’occasione unica offerta dai fondi europei ... direzione parte delle ...

Il blogger (creatore di Generazione Agile) e giornalista, tra i collaboratori di TPI e The Post Internazionale, Lorenzo Tosa da oggi 18 gennaio è il nuovo direttore di Next Quotidiano, testata online ...Considerata la funzione pubblica di tutela dei cittadini assegnata costituzionalmente ai professionisti, non possiamo sprecare l’occasione unica offerta dai fondi europei ... direzione parte delle ...