Da domani a Milano non si potrà più fumare nei parchi, alla fermata dei mezzi e allo stadio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una città ‘smoking free‘. È l’obiettivo di Milano, che dal 19 gennaio inizierà la trasformazione per mettere al bando le sigarette. Sarà vietato fumare all’aperto in alcuni luoghi pubblici, pena una sanzione da 40 euro. Non ci si potrà accendere la sigaretta al parco, alle fermate dei mezzi (dal tram, al bus e alla fermata del taxi), nei cimiteri, sugli spalti delle arene e degli stadi, compreso San Siro. Il divieto è già presente nelle aree giochi dei bimbi e in quelle dei cani. Le nuove norme sul fumo in città sono contenute nel piano ‘Aria’ che il Comune ha approvato lo scorso 19 novembre. Il nuovo regolamento ‘Aria’ prevede che dal 2025 le sigarette saranno abolite in tutte le aree pubbliche all’aperto, comprese le strade. Il divieto però non è totale: sono previste deroghe nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una città ‘smoking free‘. È l’obiettivo di, che dal 19 gennaio inizierà la trasformazione per mettere al bando le sigarette. Sarà vietatoall’aperto in alcuni luoghi pubblici, pena una sanzione da 40 euro. Non ci siaccendere la sigaretta al parco, alle fermate dei(dal tram, al bus edel taxi), nei cimiteri, sugli spalti delle arene e degli stadi, compreso San Siro. Il divieto è già presente nelle aree giochi dei bimbi e in quelle dei cani. Le nuove norme sul fumo in città sono contenute nel piano ‘Aria’ che il Comune ha approvato lo scorso 19 novembre. Il nuovo regolamento ‘Aria’ prevede che dal 2025 le sigarette saranno abolite in tutte le aree pubbliche all’aperto, comprese le strade. Il divieto però non è totale: sono previste deroghe nel ...

DiMarzio : calciomercato @acmilan: ok definitivo per #Mandzukic, già domani previsto l’arrivo a Milano (6 mesi con opzione), p… - DiMarzio : #Mandzukic in arrivo già stasera a #Milano, domani le visite mediche con il @acmilan #Calciomercato @SkySport - MediasetTgcom24 : Milano, da domani in città scatta il divieto di fumo all'aperto | Sarà consentito solo nei luoghi isolati #milano… - Shamano_ : @RegLombardia verificate per favore, non domani, adesso! Non possiamo lamentarci della zona rossa se i numeri che c… - fefefeds : RT @ultimenotizie: Da domani è vietato a #Milano fumare nei parchi, alle fermate del bus, nei cimiteri, sugli spalti delle arene e degli st… -