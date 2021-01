Crisi di governo, Butti paragona Conte a Noé: "Ci sono il gatto, il topo e l'elefante ma le mancano i due leocorni" (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Crisi di governo come l’Arca di Noé. Il deputato di Fratelli d’Italia, Alessio Butti, nell’esternare come il suo partito non darà la fiducia al premier Giuseppe Conte, mette a paragone la canzone sugli animali e l’esperienza di governo Conte bis: “Dovrebbe sapere che la missione di Noè, quello vero, era salvare l’umanità dal diluvio universale, mentre lei sta pensando semplicemnte a salvare se stesso e la sua maggioranza dal suffragio universale, cioè dal voto popolare. E così si tenta il tutti a bordo: come nella filastrocca, presidente la ricorda la cantavamo alle elementari. Quella dei due coccodrilli, che nel suo caso sono anche abbastanza voraci, dei piccoli serpenti, che nel suo caso hanno anche la lingua piuttosto biforcuta. Certo, nel suo caso non c’è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ladicome l’Arca di Noé. Il deputato di Fratelli d’Italia, Alessio, nell’esternare come il suo partito non darà la fiducia al premier Giuseppe, mette a paragone la canzone sugli animali e l’esperienza dibis: “Dovrebbe sapere che la missione di Noè, quello vero, era salvare l’umanità dal diluvio universale, mentre lei sta pensando semplicemnte a salvare se stesso e la sua maggioranza dal suffragio universale, cioè dal voto popolare. E così si tenta il tutti a bordo: come nella filastrocca, presidente la ricorda la cantavamo alle elementari. Quella dei due coccodrilli, che nel suo casoanche abbastanza voraci, dei piccoli serpenti, che nel suo caso hanno anche la lingua piuttosto biforcuta. Certo, nel suo caso non c’è ...

