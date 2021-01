Covid, allarme suicidi: perché più bambini e ragazzi si tolgono la vita (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono in costante aumentano i tentativi di suicidio tra bimbi e ragazzi, complice l’assenza di scuola e sport ai tempi del Coronavirus. Tra le tante conseguenze nefaste del Covid c’è anche un vertiginoso aumento dei suicidi tra i bambini e i ragazzi. A lanciare il grido di allarme è Stefano Vicari, primario dell’unità operativa complessa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono in costante aumentano i tentativi dio tra bimbi e, complice l’assenza di scuola e sport ai tempi del Coronavirus. Tra le tante conseguenze nefaste delc’è anche un vertiginoso aumento deitra ie i. A lanciare il grido diè Stefano Vicari, primario dell’unità operativa complessa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RaiNews : Novecento #migranti ospitati in tende dell'esercito, in migliaia ancora dormono nei boschi o in rifugi di fortuna.… - Agenzia_Ansa : #Covid, 718 i detenuti positivi, impennata nelle carceri a Milano. In una settimana i casi sono cresciuti di oltre… - Agenzia_Ansa : L'allarme di #Fontana: 'La #Lombardia si sta avviando alla zona rossa' #Covid #ANSA @FontanaPres… - VirgilioVazzari : #Covid, esperti a Wuhan: 'Cina e Oms avrebbero potuto agire più rapidamente'. Intanto il direttore generale dell'or… - CorriereQ : Usa: a Washington scatta l’allarme Covid per la Guardia Nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Covid: allarme ospedali in Gb, un ricovero ogni 30 secondi ANSA Nuova Europa Usa: a Washington scatta l’allarme Covid per la Guardia Nazionale

Negli ultimi giorni migliaia di truppe della Guardia Nazionale si sono riversate a Washington da tutto il paese per garantire che l’insediamento di Joe Biden avvenga senza scontri o violenze. Il probl ...

Rigopiano, quattro anni fa la valanga sull’hotel che provocò ventinove morti, commemorate le vittime

Quattro anni fa una valanga travolse l’hotel Rigopiano a Farindola, in Abruzzo, provocando 29 morti. La tragedia è stata ricordata oggi con una cerimonia privata ...

Negli ultimi giorni migliaia di truppe della Guardia Nazionale si sono riversate a Washington da tutto il paese per garantire che l’insediamento di Joe Biden avvenga senza scontri o violenze. Il probl ...Quattro anni fa una valanga travolse l’hotel Rigopiano a Farindola, in Abruzzo, provocando 29 morti. La tragedia è stata ricordata oggi con una cerimonia privata ...