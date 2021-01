Costanza Caracciolo, un compleanno in lockdown (con Vieri e figlie) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Costanza Caracciolo ha compiuto trentun anni. «Volevo ringraziarvi singolarmente per l’affetto che anche quest’anno mi state dimostrando. Siamo sempre di più e questa cosa mi inorgoglisce», ha scritto online l’ex velina, dedicando ai propri fan un lungo post. «Grazie per la stima e l’affetto che mi dimostrate ogni giorno, in particolar modo oggi che it’s my birthday e io ci tengo tanto», ha continuato la signora Vieri, accompagnando le proprie parole con uno scatto di famiglia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 18 gennaio 2021) Costanza Caracciolo ha compiuto trentun anni. «Volevo ringraziarvi singolarmente per l’affetto che anche quest’anno mi state dimostrando. Siamo sempre di più e questa cosa mi inorgoglisce», ha scritto online l’ex velina, dedicando ai propri fan un lungo post. «Grazie per la stima e l’affetto che mi dimostrate ogni giorno, in particolar modo oggi che it’s my birthday e io ci tengo tanto», ha continuato la signora Vieri, accompagnando le proprie parole con uno scatto di famiglia.

