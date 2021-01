Coronavirus: Moratti, 'vaccini a Regioni in base a contributo a Pil', per M5S discriminatorio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Una distribuzione dei vaccini nelle Regioni seguendo nuovi criteri, tra cui la densità abitativa, il tema della mobilità, e il contributo che ciascuna Regione dà al Pil nazionale. Sarebbero questi, si apprende, i punti cardine di una lettera che l'assessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, avrebbe inviato al commissario straordinario Domenico Arcuri per chiedere di ripensare l'attuale approvvigionamento di dosi. Un criterio, questo, che non trova d'accordo il Movimento 5 Stelle in Lombardia. “Merita una discussione immediata in Consiglio: i criteri elencati al momento ci sembrano discutibili se non discriminatori", sottolinea il capogruppo in consiglio regionale, Massimo De Rosa. "Abbiamo preteso che di qui in avanti le decisioni siano trasparenti, chiare, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Una distribuzione deinelleseguendo nuovi criteri, tra cui la densità abitativa, il tema della mobilità, e ilche ciascuna Regione dà al Pil nazionale. Sarebbero questi, si apprende, i punti cardine di una lettera che l'assessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia, Letizia, avrebbe inviato al commissario straordinario Domenico Arcuri per chiedere di ripensare l'attuale approvvigionamento di dosi. Un criterio, questo, che non trova d'accordo il Movimento 5 Stelle in Lombardia. “Merita una discussione immediata in Consiglio: i criteri elencati al momento ci sembrano discutibili se non discriminatori", sottolinea il capogruppo in consiglio regionale, Massimo De Rosa. "Abbiamo preteso che di qui in avanti le decisioni siano trasparenti, chiare, ...

