Coronavirus, 8.824 nuovi casi e 377 decessi in 24 ore (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 8.824 nuovi casi di Coronavirus, contro i 12.545 di ieri. I morti oggi sono 377, un dato stabile rispetto a ieri quando si registrava lo stesso numero di decessi. I guariti oggi sono 14.763 mentre gli attualmente positivi sono 547.058 con una riduzione di 6.316 unità rispetto a ieri. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.I tamponi effettuati sono 158.674, con un rapporto tamponi/positivi che si attesta sopra il 5%, esattamente al 5,56.Negli ospedali sono ricoverati 22.884 pazienti (+127), mentre nelle terapie intensive sono 2.544, con un aumento complessivo di 41 nelle ultime 24 ore e con 142 nuovi ingressi oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 521.630. Per quanto riguarda la diffusione del contagio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 8.824di, contro i 12.545 di ieri. I morti oggi sono 377, un dato stabile rispetto a ieri quando si registrava lo stesso numero di. I guariti oggi sono 14.763 mentre gli attualmente positivi sono 547.058 con una riduzione di 6.316 unità rispetto a ieri. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.I tamponi effettuati sono 158.674, con un rapporto tamponi/positivi che si attesta sopra il 5%, esattamente al 5,56.Negli ospedali sono ricoverati 22.884 pazienti (+127), mentre nelle terapie intensive sono 2.544, con un aumento complessivo di 41 nelle ultime 24 ore e con 142ingressi oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 521.630. Per quanto riguarda la diffusione del contagio ...

