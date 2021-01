Can Yaman, un altro “regalo” dopo Diletta: ‘salvato’ da Mediaset (Di lunedì 18 gennaio 2021) Can Yaman è al centro del gossip secondo cui farebbe ormai coppia con Diletta Leotta. Le cose però non vanno bene solo in amore: Mediaset fa un regalo a lui… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 18 gennaio 2021) Canè al centro del gossip secondo cui farebbe ormai coppia conLeotta. Le cose però non vanno bene solo in amore:fa una lui… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - Corriere : Carisma, muscoli e gentilezza: Can Yaman e Regé-Jean Page riscrivono il fascino maschile - Corriere : Chi è Can Yaman, l’attore turco nuovo Re Mida dello spettacolo: dagli studi in legge ... - marzia20244052 : CAN YAMAN !!! Sono proprio curiosa di vedere dove arrivi. - Iostoconcan : RT @AlwaysWith_Can: L'articolo più inutile mai scritto da @ilgiornale. Can Yaman ha sempre riconosciuto che il successo lo deve alle sue f… -