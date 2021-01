Blue Monday: è di nuovo la giornata più triste dell’anno (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lunedì 18 gennaio è il Blue Monday Lunedì 18 gennaio ci risiamo: è il Blue Monday, conosciuto anche come la giornata più triste dell’anno. Un lunedì dei lunedì in un periodo particolare, per cui per scacciare via magoni e grigi pensieri, nulla meglio che un po’ di sana attività fisica, che libera la mente e mette in circolo endorfine per far tornare il buon umore, magari accompagnata da una bella playlist. Per questa giornata, Huawei ha pensato di condividere qualche consiglio da mettere in pratica, insieme a una selezione di accessori da utilizzare per lo sport e per godersi la propria musica preferita, in casa o all’aperto. Dedicare del tempo allo sport Fare esercizio fisico e mettere in movimento il proprio corpo, permette il rilascio di endorfine ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lunedì 18 gennaio è ilLunedì 18 gennaio ci risiamo: è il, conosciuto anche come lapiù. Un lunedì dei lunedì in un periodo particolare, per cui per scacciare via magoni e grigi pensieri, nulla meglio che un po’ di sana attività fisica, che libera la mente e mette in circolo endorfine per far tornare il buon umore, magari accompagnata da una bella playlist. Per questa, Huawei ha pensato di condividere qualche consiglio da mettere in pratica, insieme a una selezione di accessori da utilizzare per lo sport e per godersi la propria musica preferita, in casa o all’aperto. Dedicare del tempo allo sport Fare esercizio fisico e mettere in movimento il proprio corpo, permette il rilascio di endorfine ...

