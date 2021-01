Australian Open 2021 | ecco di cosa si lamentano i giocatori | i retroscena

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Premessa: Tennis Australia si sta impegnando in tutti i modi per organizzare l’evento al meglio ed essere da supporto aiattraverso sforzi economici non da poco. Tuttavia ci sono delle considerazioni da fare oggettive su cui riflettere tutti assieme. – Era necessario portare una fascia ristretta did’élite ad Adelaide – con quale criterio, tra l’altro, visto che figuranoneanche in top 20? – e un’altra ben più estesa a Melbourne? Tale situazione era evitabilissima onde evitare gelosie e dissapori. Che poi, detta fra noi, sinceramente mi risulta strano che inon fossero a conoscenza dei “privilegi” dei top player in quel di Adelaide. – I casi di positività creano scandalo? Direi di no, perché era lecito aspettarsi qualche notizia in tal senso. Sei casi di positività su oltre 1000 ...