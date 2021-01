Zona rossa in Lombardia: mercati regolari (ma ridotti), chiese aperte per le messe (Di domenica 17 gennaio 2021) mercati regolari ma ridotti ai soli alimentari, chiese aperte per le messe e possibilità di raggiungere le secondo case anche fuori regione. Sono queste alcune delle novità in Lombardia dopo che da domenica 17 gennaio diventa Zona rossa almeno per due settimane. Il 31 gennaio infatti verrà aggiornata la fascia di appartenenza in base all’indice td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 17 gennaio 2021)maai soli alimentari,per lee possibilità di raggiungere le secondo case anche fuori regione. Sono queste alcune delle novità indopo che da domenica 17 gennaio diventaalmeno per due settimane. Il 31 gennaio infatti verrà aggiornata la fascia di appartenenza in base all’indice td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - matteosalvinimi : ??#LOMBARDIA IN ZONA ROSSA!?? Dopo tutti i sacrifici fatti, il governo rispedisce la Lombardia in zona rossa...! Gu… - pfmajorino : Dice #Fontana 'punizione immeritata' per la Lombardia, polemizzando su zona rossa. I lombardi semmai non meritano u… - DinoCisneros1 : RT @ilCittadinoLodi: Lodi, con la zona rossa rinviata la consegna del Fanfullino 2021 - _SDeJong_ : RT @unfair_play: In pratica la Lombardia è zona rossa solo per via del Milan. #Milan #Calhanoglu #TheoHernandez -