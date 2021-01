Sette giorni per decidere, Acquaroli pronto a revocare l'ordinanza: 'Dal 25 superiori in classe se i contagi non crescono' (Di domenica 17 gennaio 2021) ANCONA Il prossimo obiettivo sarà quello di far tornare in classe i ragazzi delle scuole superiori, rispettando la regola del 50% in presenza e il resto in Dad . E per il governatore delle Marche ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 17 gennaio 2021) ANCONA Il prossimo obiettivo sarà quello di far tornare ini ragazzi delle scuole, rispettando la regola del 50% in presenza e il resto in Dad . E per il governatore delle Marche ...

Nel 2018 concatena K2 e del Broad Peak, compiendo entrambe le salite in soli sette giorni. Due ascensioni che segnano l’inizio del suo ambizioso progetto “14×8000 Catalonia Project” con cui ambisce a ...

Sette giorni per decidere, Acquaroli pronto a revocare l'ordinanza: «Dal 25 superiori in classe se i contagi non crescono»

ANCONA Il prossimo obiettivo sarà quello di far tornare in classe i ragazzi delle scuole superiori, rispettando la regola del 50% in presenza e il resto in Dad. E per il governatore ...

