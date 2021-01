PHIL SPECTOR È MORTO/ Produttore discografico dei Beatles era in carcere da 10 anni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Produttore discografico pop e rock PHIL SPECTOR è MORTO per complicanze relative al Covid. Era tra i più famosi del mondo, aveva 81 anni Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilpop e rockper complicanze relative al Covid. Era tra i più famosi del mondo, aveva 81

RaiNews : È morto il discografico statunitense Phil Spector, produsse 'Let it be' - ilpost : È morto il produttore discografico Phil Spector - Agenzia_Ansa : Addio al produttore Phil #Spector, fece la storia del rock 81 anni, inventò Wall of Sound, era in carcere per omic… - dedaIux : In omaggio a Phil #Spector, morto in carcere oggi, dove scontava una pena per omicidio (la sua vita è stata alquant… - ___MoonRiver__ : Paul McCartney ricorderebbe #PhilSpector come colui che ha rovinato The long and winding road. Ecco cosa dovrebbero… -